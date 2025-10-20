Stormweer : Storm Benjamin heeft ons land verlaten
Schade door storm Benjamin in Damme
De storm Benjamin verplaatst zich verder over de Noordzee richting Denemarken en heeft gisteravond ons land verlaten. Dat meldt het KMI. Code geel was wel nog van kracht voor regen in het hele land en voor rukwinden in delen van Vlaanderen.
Aan zee konden er donderdagavond nog rukwinden optreden tot 80 à 90 km/u, in het binnenland tot 60 à 75 km/u. Aan de kust was code geel voor rukwinden trouwens nog van kracht tot vrijdagmorgen vroeg, in Oost-Vlaanderen en Antwerpen tot donderdagavond laat.
In het hele land was nog code geel voor regen van kracht tot in de vroege uurtjes vrijdag.
Belga