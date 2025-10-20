David Dehenauw: “Rond 16 uur blijven de rukwinden voorlopig rond de 90 kilometer per uur hangen aan de kust. De verwachting is dat dat een beetje zakt richting 80 tot en met morgenochtend vroeg. Daarna gaat het richting 70 of 60 in de loop van de dag.“

Klassieke storm

De weerman noemt het een klassieke storm. “De bomen staan nog voor een deel in blad, dus die vangen veel wind, daardoor is er aanzienlijke schade. Maar we hebben geen records aangekondigd. Code oranje was wel gewettigd omdat we toch boven de 90 kilometer per uur gegaan zijn. De drempel om oranje te geven is, wanneer dat bomen nog in blad staan: 90 kilometer per uur. Wanneer dat niet meer zo is, is dat 100 kilometer per uur. Dus dat lijkt toch wel op meerdere plaatsen in West-Vlaanderen gehaald te zijn.”