14°C
Aanmelden
Nieuws
West-Vlaanderen

Weer­man David Dehe­nauw: pie­ken tot 104 km per uur”

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

We hebben negen beaufort gehad op zee, via de meetpaal Westhinder. We hebben de hoogste rukwinden in Blankenberge gemeten met 104 kilometer per uur. 

David Dehenauw: “Rond 16 uur blijven de rukwinden voorlopig rond de 90 kilometer per uur hangen aan de kust. De verwachting is dat dat een beetje zakt richting 80 tot en met morgenochtend vroeg. Daarna gaat het richting 70 of 60 in de loop van de dag.“

Klassieke storm

De weerman noemt het een klassieke storm. “De bomen staan nog voor een deel in blad, dus die vangen veel wind, daardoor is er aanzienlijke schade. Maar we hebben geen records aangekondigd. Code oranje was wel gewettigd omdat we toch boven de 90 kilometer per uur gegaan zijn. De drempel om oranje te geven is, wanneer dat bomen nog in blad staan: 90 kilometer per uur. Wanneer dat niet meer zo is, is dat 100 kilometer per uur. Dus dat lijkt toch wel op meerdere plaatsen in West-Vlaanderen gehaald te zijn.”

Jens Lemant

jens.lemant@focus-wtv.be

Jens Lemant
Storm Stormschade Storm Benjamin

Meest gelezen

Ongeval Oostkamp
Nieuws
Update

Vrachtwagen rijdt in op ander voertuig op E40: opnieuw vlot verkeer
Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Stormschade

Brandweerzones hebben handen vol: al honderden oproepen, vooral voor omgewaaide bomen
Wijzer

Basisschool in Diksmuide sluit eerder de deuren omwille van storm
Stormweeraanzee
Live

LIVE: Storm Benjamin trekt over onze provincie: volg het hier
Werf Oostende

Bouwsector maakt werven stormklaar voor Benjamin
Storm

Storm trekt over onze provincie: "kans op schade en overlast," zegt weerman Geert Naessens
Windhaan Wind Storm

Provincie stuurt BE-Alert voor stormweer: "Binnenblijven, en geen onnodige verplaatsingen"
Aanmelden