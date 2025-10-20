In Blankenberge, Middelkerke en Bredene hebben er zich kliffen gevormd in het zand tot 1,5 meter hoog. Daar worden de kliffen gebroken door een graafmachine. Die werken zijn vanmorgen gestart. De kliffen worden onder meer gebroken voor de veiligheid van wandelaars.

In andere kustgemeenten moeten de kliffen niet worden gebroken. "In de andere kustgemeenten gaat het om kleinere kliffen of hebben er zich zelfs geen gevormd", klinkt het bij MDK.