VIDEO: Storm zorgt voor klif­fen op de stranden

Op verschillende stranden aan de kust hebben zich zandkliffen gevormd door storm Benjamin. Vooral in Blankenberge, Middelkerke en Bredene zijn er hogere kliffen. Het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) breekt de kliffen waar nodig af.

In Blankenberge, Middelkerke en Bredene hebben er zich kliffen gevormd in het zand tot 1,5 meter hoog. Daar worden de kliffen gebroken door een graafmachine. Die werken zijn vanmorgen gestart. De kliffen worden onder meer gebroken voor de veiligheid van wandelaars.

In andere kustgemeenten moeten de kliffen niet worden gebroken. "In de andere kustgemeenten gaat het om kleinere kliffen of hebben er zich zelfs geen gevormd", klinkt het bij MDK.

Kliffen storm kust 1
Belga
Redactie
Storm Stormschade Storm Benjamin

