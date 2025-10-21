13°C
Storm­ach­tig weer: Stad Oos­ten­de vraagt om onno­di­ge ver­plaat­sin­gen te vermijden

Kliffen storm kust 1

Vandaag wordt opnieuw stormweer verwacht met tijdelijk sterke rukwinden. Stad Oostende vraagt om onnodige verplaatsingen te vermijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. “Ga niet wandelen in parken en bossen en maak losse voorwerpen op terrassen of in tuinen goed vast of neem ze binnen. Blijf ook weg van de Strekdammen en het Staketsel, ze worden uit voorzorg afgesloten.”

Omwille van veiligheidsredenen is ook Sportpark De Schorre op 27 oktober de hele dag niet toegankelijk voor outdoor sporters en wandelaars. De weersituatie wordt van dichtbij opgevolgd door de veiligheidsdiensten. In het kader van veiligheid kunnen er eventuele extra maatregelen genomen worden.

Noodnummer 1722 actief

Als je tijdens of na dit noodweer brandweerbijstand nodig hebt voor stormschade, maar niemand (potentieel) in gevaar is, kan je via 1722 brandweerhulp vragen. Gebruik hiervoor bij voorkeur het e-loket op https://1722.be/nl. Bel 112 voor dringende, levensbedreigende situaties.

2025 10 26 125956 Vichte Vandercruyssen Rik
Weerbericht

Veel wind en af en toe buien
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Storm

