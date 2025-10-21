Omwille van veiligheidsredenen is ook Sportpark De Schorre op 27 oktober de hele dag niet toegankelijk voor outdoor sporters en wandelaars. De weersituatie wordt van dichtbij opgevolgd door de veiligheidsdiensten. In het kader van veiligheid kunnen er eventuele extra maatregelen genomen worden.

Noodnummer 1722 actief

Als je tijdens of na dit noodweer brandweerbijstand nodig hebt voor stormschade, maar niemand (potentieel) in gevaar is, kan je via 1722 brandweerhulp vragen. Gebruik hiervoor bij voorkeur het e-loket op https://1722.be/nl. Bel 112 voor dringende, levensbedreigende situaties.