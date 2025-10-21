Stormachtig weer: Stad Oostende vraagt om onnodige verplaatsingen te vermijden
Vandaag wordt opnieuw stormweer verwacht met tijdelijk sterke rukwinden. Stad Oostende vraagt om onnodige verplaatsingen te vermijden en zoveel mogelijk binnen te blijven. “Ga niet wandelen in parken en bossen en maak losse voorwerpen op terrassen of in tuinen goed vast of neem ze binnen. Blijf ook weg van de Strekdammen en het Staketsel, ze worden uit voorzorg afgesloten.”
Omwille van veiligheidsredenen is ook Sportpark De Schorre op 27 oktober de hele dag niet toegankelijk voor outdoor sporters en wandelaars. De weersituatie wordt van dichtbij opgevolgd door de veiligheidsdiensten. In het kader van veiligheid kunnen er eventuele extra maatregelen genomen worden.
Noodnummer 1722 actief
Als je tijdens of na dit noodweer brandweerbijstand nodig hebt voor stormschade, maar niemand (potentieel) in gevaar is, kan je via 1722 brandweerhulp vragen. Gebruik hiervoor bij voorkeur het e-loket op https://1722.be/nl. Bel 112 voor dringende, levensbedreigende situaties.