Veel wind en af en toe buien
Foto Rik Vandercruyssen
Vandaag is het erg wisselvallig met perioden van regen of buien. Maar aan de Franse grens zou het droog kunnen blijven. We halen 13 graden bij een stevige noordwestenwind. Die haalt pieken tot 90 km per uur.
Vanavond en vannacht trekt een nieuwe regenzone door de provincie. Het blijft erg winderig en de temperaturen zakken naar 9 graden.
Morgen blijft het meestal droog bij zo’n 15 graden. Er staat nog altijd veel wind.
Woensdag is het opnieuw regenachtig bij maxima rond 13 graden.
Donderdag is het droger en zachter, tot 15 graden.
Vrijdag loeren alweer nieuwe regenzones om de hoek. We halen dan 16 graden.
Geert Naessens