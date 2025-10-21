Veel wind en af en toe buien

Vanavond en vannacht trekt een nieuwe regenzone door de provincie. Het blijft erg winderig en de temperaturen zakken naar 9 graden.

Morgen blijft het meestal droog bij zo’n 15 graden. Er staat nog altijd veel wind.

Woensdag is het opnieuw regenachtig bij maxima rond 13 graden.

Donderdag is het droger en zachter, tot 15 graden.

Vrijdag loeren alweer nieuwe regenzones om de hoek. We halen dan 16 graden.