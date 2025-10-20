De brandweerzone Westhoek had rond 17 uur al 120 oproepen gekregen voor schade door storm Benjamin. De meeste interventies hebben te maken met bomen en takken die op de rijweg belandden. Dat gebeurde onder meer in Veurne, Diksmuide, Kortemark en Ieper. Aan de kust waren er vooral problemen met terrasafbakeningen, balustrades en losgerukte zonnepanelen. In Nieuwpoort is de zeedijk tussen het Hendrikaplein en het Loodswezenplein afgesloten omwille van planken die van een stelling dreigen te vallen. Ten slotte was in Poperinge de dakbedekking van de refter van een school losgekomen. De brandweer plaatste er extra zandzakken om het dak te beveiligen. In de bewuste refter waren geen leerlingen aanwezig.

Bij Brandweerzone 1 kwamen meer dan 250 oproepen binnen. Aan het Visartpark en op het Sint-Lodewijkspad in Brugge vielen bomen op geparkeerde wagens. Niemand raakte gewond. In Koksijde, Oostende, Blankenberge en Oostkamp waren er flink wat problemen door omgevallen bomen. En in Middelkerke is een deel van het dak van warenhuis Aldi losgekomen. De winkel werd meteen gesloten.

Bij brandweerzone Fluvia waren er rond 15 uur zo'n 37 oproepen binnengekomen. "Het gros van de interventies zijn bomen en takken op de rijweg", klinkt het. "Hier en daar moeten we ook ingrijpen voor loshangende dakgoten die dreigen naar beneden te vallen." Op twee plaatsen was een elektriciteitskabel losgerukt. Afgelopen nacht waren er ook twee oproepen voor wateroverlast door de hevige regenval.

Bij brandweerzone Midwest ten slotte is een gelijkaardig geluid te horen. "We kregen tot nu toe een dertigtal oproepen binnen, vooral voor omgewaaide bomen en takken die de weg versperren." Nergens was er sprake van grote beschadigingen.

