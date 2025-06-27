Kustweerbericht viert 25ste verjaardag: cruciale schakel voor veilig kust- en scheepvaartverkeer
Departementshoofd Voorspellingen van het KMI David Dehenauw en Waarnemend directeur van de Vlaamse Hydrografie Pieter Gurdebeke © MDK
Het Oceanografisch Meteorologisch Station (OMS) in Oostende bestaat 25 jaar. Het station levert dagelijks gespecialiseerde weerinformatie voor de kust, zee en havens, en speelt zo een belangrijke rol in de veiligheid van zowel professionele zeevarenden als kusttoeristen.
Het OMS bestaat dankzij een samenwerking tussen Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en het KMI. Elke dag maakt het team een gedetailleerd zee- en kustweerbericht op, met onder meer informatie over windsnelheden, getijden, neerslagkansen en golfhoogtes. “Het gaat om een gespecialiseerd weerbericht voor de kust en de vaargeulen naar de Westerschelde, de kusthavens en sinds enkele jaren ook de haven van Antwerpen”, zegt David Dehenauw, departementshoofd Voorspellingen bij het KMI.
Bij de opmaak van elke voorspelling wordt beroep gedaan op recente en betrouwbare waarnemingen die afkomstig zijn van het Meetnet Vlaamse Banken van de Vlaamse Hydrografie: meetpalen, boeien, getijstations en wind- en stroommeetlocaties verspreid over de kust. En ook de weermodellen van het KMI staan ter beschikking van het OMS.
Focus op veiligheid
Het OMS speelt ook een belangrijke rol in het uitvaardigen van waarschuwingen voor gevaarlijk weer. “Dankzij onze nauwe samenwerking met MDK zorgen we niet alleen voor betrouwbare informatie voor professionele gebruikers, maar dragen we ook bij aan de veiligheid van alle burgers die van onze kust genieten”, vertelt KMI-directeur Daniel Gellens.
"In crisissituaties zijn de meteorologen van het OMS 24 uur op 24 uur beschikbaar."
De aanwezigheid van het OMS in hetzelfde gebouw als het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum (MRCC) zorgt ervoor dat meteorologen snel kunnen schakelen. “Een directe communicatielijn maakt het mogelijk om bij acute gevaarlijke weersomstandigheden of in crisissituaties kort op de bal te spelen. In crisissituaties zijn de meteorologen van het OMS 24 uur op 24 uur beschikbaar”, benadrukt Dehenauw.
De deskundigheid van het OMS wordt ook ingezet bij complexe maritieme operaties. Zo leverde het station nauwkeurige voorspellingen voor het drijvende transport van de tunnelelementen voor de Oosterweelverbinding. Betrouwbare informatie over windsnelheid en golfhoogte was daarbij essentieel.