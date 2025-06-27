Het OMS bestaat dankzij een samenwerking tussen Maritieme Dienstverlening en Kust (MDK) en het KMI. Elke dag maakt het team een gedetailleerd zee- en kustweerbericht op, met onder meer informatie over windsnelheden, getijden, neerslagkansen en golfhoogtes. “Het gaat om een gespecialiseerd weerbericht voor de kust en de vaargeulen naar de Westerschelde, de kusthavens en sinds enkele jaren ook de haven van Antwerpen”, zegt David Dehenauw, departementshoofd Voorspellingen bij het KMI.

Bij de opmaak van elke voorspelling wordt beroep gedaan op recente en betrouwbare waarnemingen die afkomstig zijn van het Meetnet Vlaamse Banken van de Vlaamse Hydrografie: meetpalen, boeien, getijstations en wind- en stroommeetlocaties verspreid over de kust. En ook de weermodellen van het KMI staan ter beschikking van het OMS.