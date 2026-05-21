Dr. Debonnaire Philippe, Dr. Jan Van Der Heyden en Dr. Ian Buysschaert / simulatie plaatsing nieuwe hartklep
Voor de eerste keer in Europa werd een nieuwe hartklep geplaatst via een kleine ingreep door de halsader, zonder dat de patiënt een open hartoperatie moest ondergaan. Het gaat om de tricuspidalisklep, ook wel bekend als de 'vergeten klep'. Het is een klep die jarenlang nauwelijks behandeld kon worden.
Het hart heeft vier kleppen die ervoor zorgen dat het bloed in de juiste richting stroomt. De tricuspidalisklep zit aan de rechterkant van het hart. Wanneer die klep lekt, stroomt een deel van het bloed terug. Dat kan zorgen voor ernstige kortademigheid en vocht in de benen, wat een grote impact heeft op het dagelijkse leven van patiënten.
“Tot voor kort konden we bij een lekkende tricuspidalisklep vaak enkel vochtafdrijvende medicatie geven”, zegt Dr. Jan Van Der Heyden, cardioloog in AZ Sint-Jan Brugge. "Een open hartoperatie was voor veel van deze (vaak oudere en verzwakte) patiënten te risicovol.”
'Vergeten klep'
De tricuspidalisklep werd daarom jarenlang de ‘vergeten klep’ genoemd, omdat er weinig behandelingen mogelijk waren. Intussen is er nieuwe technologie beschikbaar. Net zoals bij andere hartkleppen kunnen artsen nu ook hier een nieuwe klep plaatsen via een dun buisje.
“Bij de ingreep brachten we de nieuwe klep via een klein gaatje in de halsader en plaatsten we het nauwkeurig op de juiste plek, volledig zonder open hartoperatie”, gaat Dr. Van Der Heyden voort. “De patiënt wordt opgevolgd door een gespecialiseerd team van cardiologen en anesthesisten.”
Voordelen
Volgens het ziekenhuis biedt de nieuwe techniek heel wat voordelen. "De ingreep gebeurt via een kleine snee, waardoor patiënten sneller herstellen dan na een klassieke hartoperatie. Bovendien krijgen ook patiënten die vroeger geen behandeling konden krijgen nu opnieuw perspectief."