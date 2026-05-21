“Tot voor kort konden we bij een lekkende tricuspidalisklep vaak enkel vochtafdrijvende medicatie geven”, zegt Dr. Jan Van Der Heyden, cardioloog in AZ Sint-Jan Brugge. "Een open hartoperatie was voor veel van deze (vaak oudere en verzwakte) patiënten te risicovol.”

'Vergeten klep'

De tricuspidalisklep werd daarom jarenlang de ‘vergeten klep’ genoemd, omdat er weinig behandelingen mogelijk waren. Intussen is er nieuwe technologie beschikbaar. Net zoals bij andere hartkleppen kunnen artsen nu ook hier een nieuwe klep plaatsen via een dun buisje.