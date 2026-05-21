Aanmelden
Nieuws
Brugge

AZ Sint-Jan Brug­ge plaatst nieu­we ver­ge­ten’ hart­klep zon­der open hartoperatie

AZ Sint-Jan Brugge plaatst nieuwe ‘vergeten’ hartklep zonder open hartoperatie

Dr. Debonnaire Philippe, Dr. Jan Van Der Heyden en Dr. Ian Buysschaert / simulatie plaatsing nieuwe hartklep

Voor de eerste keer in Europa werd een nieuwe hartklep geplaatst via een kleine ingreep door de halsader, zonder dat de patiënt een open hartoperatie moest ondergaan. Het gaat om de tricuspidalisklep, ook wel bekend als de 'vergeten klep'. Het is een klep die jarenlang nauwelijks behandeld kon worden.

Het hart heeft vier kleppen die ervoor zorgen dat het bloed in de juiste richting stroomt. De tricuspidalisklep zit aan de rechterkant van het hart. Wanneer die klep lekt, stroomt een deel van het bloed terug. Dat kan zorgen voor ernstige kortademigheid en vocht in de benen, wat een grote impact heeft op het dagelijkse leven van patiënten.

AZ Sint-jan Brugge plaatst nieuwe 'vergeten' hartklep zonder open hartoperatie

Simulatie plaatsing nieuwe hartklep

“Tot voor kort konden we bij een lekkende tricuspidalisklep vaak enkel vochtafdrijvende medicatie geven”, zegt Dr. Jan Van Der Heyden, cardioloog in AZ Sint-Jan Brugge. "Een open hartoperatie was voor veel van deze (vaak oudere en verzwakte) patiënten te risicovol.”

'Vergeten klep'

De tricuspidalisklep werd daarom jarenlang de ‘vergeten klep’ genoemd, omdat er weinig behandelingen mogelijk waren. Intussen is er nieuwe technologie beschikbaar. Net zoals bij andere hartkleppen kunnen artsen nu ook hier een nieuwe klep plaatsen via een dun buisje. 

AZ Sint-jan Brugge plaatst nieuwe 'vergeten' hartklep zonder open hartoperatie

Dr. Debonnaire Philippe, Dr. Jan Van Der Heyden en Dr. Ian Buysschaert

“Bij de ingreep brachten we de nieuwe klep via een klein gaatje in de halsader en plaatsten we het nauwkeurig op de juiste plek, volledig zonder open hartoperatie”, gaat Dr. Van Der Heyden voort. “De patiënt wordt opgevolgd door een gespecialiseerd team van cardiologen en anesthesisten.”

Voordelen

Volgens het ziekenhuis biedt de nieuwe techniek heel wat voordelen. "De ingreep gebeurt via een kleine snee, waardoor patiënten sneller herstellen dan na een klassieke hartoperatie. Bovendien krijgen ook patiënten die vroeger geen behandeling konden krijgen nu opnieuw perspectief."

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
AZ Sint-Jan

Meest gelezen

Ongeval Ardooie 3
Nieuws
Update

Als bij wonder geen doden: N37 in Ardooie afgesloten na zwaar ongeval met vrachtwagen
Ongeval
Nieuws

Vijf personen afgevoerd naar het ziekenhuis na zwaar ongeval in Langemark-Poelkapelle
Sinksenrommelmarkt
Nieuws

1400 standhouders op Sinksenrommelmarkt: bezoekers kopen steeds prijsbewuster

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Weeuwhof 1

Archeologen doen opmerkelijke ontdekkingen bij renovatie van Weeuwhof in Poperinge
Transmigranten

Daarom blijven mensensmokkelaars (voorlopig?) wellicht weg van onze kust
Transmigranten Knokke Heist 1

Vluchtelingenwerk Vlaanderen vreest net meer slachtoffers door strengere aanpak mensensmokkel
304 BB LINKS brugsbeertjeblauwzwart

Beertje van de Loge krijgt blauw-zwarte outfit voor twintigste titel Club Brugge
SW 2026 Vrije School Haverlo Brugge

VTI Torhout en Vrije School Haverlo Brugge vallen in de prijzen tijdens wedstrijd Steel Warriors
Vlaams minister Hilde Crevits kent 175.000 euro toe voor renovatiewerken aan Sint-Amanduskerk in Zwevegem en Sint-Monicakerk in de Haan

Vlaams minister Hilde Crevits maakt geld vrij voor kerken in Zwevegem en De Haan
Aanmelden