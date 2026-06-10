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Ieper

Ten­toon­stel­ling wON­DER­LAND’ zet arche­o­lo­gie op zijn kop

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In het Yper Museum in Ieper is er vanaf zaterdag een nieuwe tentoonstelling te zien: 'wONDERLAND'. Die toont een verzameling van middeleeuwse archeologische vondsten uit de stad, waarop nieuw onderzoek werd uitgevoerd. 'De Ruiter' staat centraal in de tentoonstelling.

'De Ruiter' is het graf van een man tussen 26 en 40 jaar oud, gevonden rond het Sint-Maartensplein twee jaar geleden. Het is het enige graf in ijzerzandsteen. Dat is interessant, want de meeste mensen werden toen in een houten kist begraven.  Hannelore Franck, wetenschappelijk medewerker Yper Museum: “Dat wijst erop dat hij een belangrijk persoon was. Op basis van het fysisch-antropologisch onderzoek - dat dus echt kijkt naar de botten - hebben ze achterhaald dat hij aan het paardrijderssyndroom leed. Dus zijn bekken en zijn dijbeen dragen sporen van veelvuldig paardrijden. We weten dat in die periode - rond het jaar 1.000 – zo vaak paardrijden alleen was weggelegd voor de hogere klasse.”

Recht op privacy, ook 1.000 jaar later

Het skelet van ‘De Ruiter’ is ook te zien op de tentoonstelling, maar omwille van de privacy mogen we er geen beelden van maken. Gelukkig valt er nog meer dan genoeg te ontdekken. Marie Lefere, projectmedewerker Yper Museum: “In de tentoonstelling is er eigenlijk van alles te zien. Je kan verschillende soorten aardewerk zien, metaalvondsten, lederen voorwerpen, voorwerpen uit dierlijk botmateriaal, maar ook stukken dijbeen van een paard. Er zijn ook menselijke resten te zien.”

Interactief

Hannelore Franck, wetenschappelijk medewerker Yper Museum: “We nodigen mensen ook uit om zelf aan de slag te gaan in de tentoonstelling. Bij elk thema is er een interactieve module waar ze zelf als wetenschapper aan de slag kunnen. Ze kunnen bijvoorbeeld op zoek gaan naar metaalvondsten in zand of naar slijpplaatjes van planten kijken. Of met dendrochronologie een staal gaan dateren.”

En bij de tentoonstelling hoort ook een boek. Wie de expo wil bezoeken, kan dat nog tot en met 11 april volgend jaar.

Leonie Delodder

leonie.delodder@focus-wtv.be

Leonie Delodder
Archeologie Yper Museum

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