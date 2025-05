Concreet betekent de overstap dat MIROM vanaf 1 januari 2026 instaat voor de organisatie van de huis-aan-huis afvalinzameling in Ruiselede. “Voor de inwoners betekent dit dat restafval onder MIROM verder via restafvalzakken wekelijks zal worden opgehaald. In tegenstelling tot IVIO schakelt MIROM hiervoor niet over tot een bakkensysteem waar tweewekelijks zal worden opgehaald”, legt schepen van Milieu Brecht Warnez uit. De IVIO-zakken die inwoners in hun bezit hebben in Ruiselede zullen bruikbaar blijven.