De voorbije maanden werkten inwoners, experten, adviesraden en het lokaal bestuur samen aan een ontwerp dat verwijst naar Wingene, Zwevezele en Ruiselede. Er werden historische wapenschilden onderzocht, voorstellen besproken en ontwerpen herwerkt. Ook de cultuurraad gaf meerdere keren feedback en sprak voorkeuren uit.

“Een wapenschild maak je niet voor even. Het groeit mee met de geschiedenis van een gemeente. Daarom vonden we het belangrijk om dit traject samen met verschillende mensen uit Wingene, Zwevezele en Ruiselede af te leggen”, zegt burgemeester Lieven Huys.

Een ontwerp dat verbindt

“Het uitgewerkte ontwerp bouwt verder op het bestaande wapenschild van Wingene en verwerkt tegelijk duidelijke verwijzingen naar Ruiselede en Zwevezele. Zo verwijzen de kleuren in het schild naar de drie deelgemeenten: goud voor Wingene, rood voor Ruiselede en zilver voor Zwevezele”, legt schepen Brecht Warnez uit. “Via een rode dwarsbalk met zilveren kartelrand worden die elementen samengebracht in één eenvoudig en krachtig geheel.”

Volgende stap in het traject

Het voorstel voor het nieuwe wapenschild en de nieuwe vlag wordt op 26 mei 2026 besproken op de gemeenteraad. Daarna volgt nog een beoordeling door de Vlaamse overheid, op advies van de Vlaamse Heraldische Raad. Pas na die goedkeuring kunnen het wapenschild en de vlag officieel gebruikt worden door de nieuwe gemeente Wingene.