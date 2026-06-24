In de studie van doctoraatsonderzoeker Benjamin Descamps worden de Vlaamse subsidie­stromen tussen 2004 en 2023 geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat gemeentes waar een Vlaamse minister woont gemiddeld een kwart meer subsidies krijgen. Gemeenten waar een Vlaams parlementslid woont, krijgen gemiddeld 8,5 procent meer.



Het beeld is echter niet eenduidig. Onder parlementsleden is het effect alleen zichtbaar bij leden van de Vlaamse meerderheid, tenzij het om burgemeesters gaat. Bij parlementsleden die ook burgemeester zijn, is het effect het sterkst. Omgekeerd blijkt er geen effect te zijn bij ministers die vanuit het bedrijfsleven of het middenveld in de Vlaamse regering terechtkwamen.