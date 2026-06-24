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Gemeen­ten waar Vlaam­se minis­ters en par­le­ments­le­den wonen, krij­gen meer subsidies

Geld

teden en gemeenten waar Vlaamse ministers en parlementsleden wonen, krijgen meer subsidies van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent waarover De Tijd woensdag bericht. De universiteit benadrukt dat de studie enkel statistische verbanden blootlegt en geen uitspraak doet over individuele beslissingen.

In de studie van doctoraatsonderzoeker Benjamin Descamps worden de Vlaamse subsidie­stromen tussen 2004 en 2023 geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat gemeentes waar een Vlaamse minister woont gemiddeld een kwart meer subsidies krijgen. Gemeenten waar een Vlaams parlementslid woont, krijgen gemiddeld 8,5 procent meer.

Het beeld is echter niet eenduidig. Onder parlementsleden is het effect alleen zichtbaar bij leden van de Vlaamse meerderheid, tenzij het om burgemeesters gaat. Bij parlementsleden die ook burgemeester zijn, is het effect het sterkst. Omgekeerd blijkt er geen effect te zijn bij ministers die vanuit het bedrijfsleven of het middenveld in de Vlaamse regering terechtkwamen. 

Niet verrassend

De UGent benadrukt dat het onderzoek louter statistische verbanden blootlegt, maar geen enkele uitspraak doet over individuele subsidiebeslissingen. De studie maakt ook geen analyse per partij en geeft geen waardeoordeel.

"Dat politici ijveren voor investeringen in eigen regio, wie valt daarvan achterover?"

Ben Weyts, Vlaams minister van Begroting

Vlaams minister van Begroting Ben Weyts (N-VA) vindt de resultaten niet verrassend, zegt hij aan De Tijd. "Dat politici ijveren voor investeringen in eigen regio, wie valt daarvan achterover? Veel kiezers zullen dat net vereisen van hun lokale volksvertegenwoordiger en vinden dat zelfs inherent aan de job. Stel u eens het omgekeerde voor: een parlementslid dat niets betekent voor de eigen regio. Voor sommigen is dat misschien een groter probleem."

Belga
Subsidies

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