De politie kreeg zondagavond in De Panne twee verdachte voertuigen in de gaten. Bij een controle troffen de speurders in een van de auto's inderdaad een buitenboordmotor aan. Naar aanleiding van die ontdekking werden beide Roemeense bestuurders gearresteerd op verdenking van mensensmokkel.

Er kwam later in de nacht ook een melding over een bootje met transmigranten dat vanuit Koksijde de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk zou wagen. De twintig vluchtelingen konden uiteindelijk veilig onderschept worden door de Britse autoriteiten.