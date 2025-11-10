8°C
De Panne Koksijde

Roe­meen­se ver­dach­ten voor men­senmok­kel via west­kust blij­ven in de cel

Bootje vluchtelingen mensensmokkel

De twee Roemenen die vorig weekend zijn opgepakt voor mensensmokkel, blijven in de cel. De Brugse raadkamer verlengt hun aanhouding met een maand. In de auto van één van de verdachten lag een buitenboordmotor.

De politie kreeg zondagavond in De Panne twee verdachte voertuigen in de gaten. Bij een controle troffen de speurders in een van de auto's inderdaad een buitenboordmotor aan. Naar aanleiding van die ontdekking werden beide Roemeense bestuurders gearresteerd op verdenking van mensensmokkel.

Er kwam later in de nacht ook een melding over een bootje met transmigranten dat vanuit Koksijde de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk zou wagen. De twintig vluchtelingen konden uiteindelijk veilig onderschept worden door de Britse autoriteiten. 

Politie Westkust luidt alarmbel na oversteek van Kanaal door drie rubberboten met transmigranten

Verder onderzoek zal moeten uitwijzen of er een link is tussen het bootje en de aangehouden Roemenen.

Na verhoor besliste het West-Vlaamse parket om beide verdachten voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Die heeft de twee Roemenen maandag aangehouden op verdenking van mensensmokkel.  De raadkamer verlengt die aanhouding nu met een maand. 

De verdachten ontkennen elke betrokkenheid bij feiten van mensensmokkel.

De redactie
