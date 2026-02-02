11°C
De Panne Koksijde

Opval­len­de beel­den tonen hoe trans­mi­gran­ten Kanaal pro­be­ren over te steken

Minstens drie bootjes met transmigranten probeerden zondagnacht het Kanaal over te steken vanuit Koksijde. Eén bootje werd onderschept door de Belgische scheepvaartpolitie, een tweede door de Britse autoriteiten, en een derde moest door pech terugkeren naar het strand, waar een 13-tal mensen werden opgepakt.

Zondagnacht registreerde de politie in Koksijde drie pogingen van transmigranten om het Kanaal over te steken. Eén bootje kon door de Belgische scheepvaartpolitie onderschept worden, terwijl een tweede door de Britse kustwacht werd opgepakt. Alle opvarenden uit dat bootje zijn veilig.

Een derde bootje kreeg pech en keerde terug naar het strand van Koksijde, waar de politie 13 transmigranten kon oppakken.

Buitenboordmotor

Diezelfde avond werden in De Panne twee Roemeense mannen opgepakt. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij mensensmokkel. In één van hun voertuigen werd namelijk een buitenboordmotor gevonden, mogelijk bestemd voor een vluchtelingenboot. Na verhoor werden de twee mannen aangehouden door de onderzoeksrechter.

Politie zwaailicht
Nieuws

Twee verdachten opgepakt in De Panne na mensensmokkel, 20 vluchtelingen gered op zee
Redactie
Transmigranten

