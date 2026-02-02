Zondagnacht registreerde de politie in Koksijde drie pogingen van transmigranten om het Kanaal over te steken. Eén bootje kon door de Belgische scheepvaartpolitie onderschept worden, terwijl een tweede door de Britse kustwacht werd opgepakt. Alle opvarenden uit dat bootje zijn veilig.

Een derde bootje kreeg pech en keerde terug naar het strand van Koksijde, waar de politie 13 transmigranten kon oppakken.