8°C
Aanmelden
Nieuws
De Panne Koksijde

Twee ver­dach­ten opge­pakt in De Pan­ne na men­sen­smok­kel, 20 vluch­te­lin­gen gered op zee

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

Gisteravond heeft de politie in De Panne twee verdachten opgepakt die worden verdacht van mensensmokkel. Het gaat om twee Roemeense mannen in een auto met Franse nummerplaat.

Het onderzoek richt zich onder meer op een mogelijke link met een bootje met twintig vluchtelingen dat enkele uren later op zee werd opgemerkt ter hoogte van Koksijde. De Britse autoriteiten onderschepten het bootje uiteindelijk voor de kust van Engeland en alle mensen aan boord zijn gered.

De zaak wordt verder onderzocht om vast te stellen of er een directe connectie bestaat tussen de opgepakte chauffeurs en het vluchtelingenbootje.

Redactie
Mensensmokkel

Meest gelezen

Lichaam station Waregem
Nieuws
Update

Lichaam aangetroffen op sporen aan station van Waregem, treinverkeer hervat
Mathias Tore Sercu
Nieuws

Mathias Sercu reageert met ontroerende post voor het eerst op overlijden van zoon Tore
Parking3
Nieuws

Grote parking blijkt plots geen parking meer te zijn, maar sommigen kochten recent nog een jaarabonnement

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Winkel in Ieper sluit na vondst van tientallen illegale wegwerpvapes

Winkel in Ieper sluit na vondst van tientallen illegale wegwerpvapes
Jan Puype vertelt in zijn boek over jarenlang misbruik door priester: "Blijf je melden en dien klacht in"

Jan Puype vertelt in zijn boek over jarenlang misbruik door priester: "Blijf je melden en dien klacht in"
Gasexplosie oostende

Aannemer en werfleider schuldig aan gasexplosie in Oostende, maar krijgen voorlopig geen straf
Brandbom Izegem

Jongeren kennen hun straf na brandbom onder brug in Emelgem
Belgaimage 32752745

Komt er een drijvende gevangenis in de haven van Zeebrugge?
Michaelvannieuwenhuyze

Zes jongeren krijgen contactverbod in Harelbeke na overlast op oudejaarsavond
Aanmelden