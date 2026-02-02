Twee verdachten opgepakt in De Panne na mensensmokkel, 20 vluchtelingen gered op zee
Gisteravond heeft de politie in De Panne twee verdachten opgepakt die worden verdacht van mensensmokkel. Het gaat om twee Roemeense mannen in een auto met Franse nummerplaat.
Het onderzoek richt zich onder meer op een mogelijke link met een bootje met twintig vluchtelingen dat enkele uren later op zee werd opgemerkt ter hoogte van Koksijde. De Britse autoriteiten onderschepten het bootje uiteindelijk voor de kust van Engeland en alle mensen aan boord zijn gered.
De zaak wordt verder onderzocht om vast te stellen of er een directe connectie bestaat tussen de opgepakte chauffeurs en het vluchtelingenbootje.
Redactie