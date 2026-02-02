Het onderzoek richt zich onder meer op een mogelijke link met een bootje met twintig vluchtelingen dat enkele uren later op zee werd opgemerkt ter hoogte van Koksijde. De Britse autoriteiten onderschepten het bootje uiteindelijk voor de kust van Engeland en alle mensen aan boord zijn gered.

De zaak wordt verder onderzocht om vast te stellen of er een directe connectie bestaat tussen de opgepakte chauffeurs en het vluchtelingenbootje.