Het totale project kost ongeveer 525.000 euro, waarvan de Vlaamse Overheid bijna 30% financiert. De resterende kosten worden gedragen door de Politiezone Grensleie. Caroline Bonte-Vanraes, plaatsvervangend voorzitter van de politiezone Grensleie: "We zijn blij met de restauratie van onze historische kazerne, waarin het hoofdcommissariaat van onze politiezone is gevestigd. Nu kan ze hersteld worden in haar Hollandse glorie. Dankzij de steun van Vlaanderen kunnen we dit waardevolle erfgoed behouden."