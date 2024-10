Door de schimmel is er ook heel wat geurhinder in het beschermde gebouw, dat in de 19de eeuw dienstdeed als militair hospitaal. Voor het weer open kan, gaan ze eerst de lokalen, het dak en ook de kelder grondig reinigen. En daarna volgen nieuwe metingen. Wie intussen aangifte wil doen, kan nog altijd in het kantoor in Wevelgem terecht.