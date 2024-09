Het beschermde kazernegebouw dateert uit de eerste helft van de 19de eeuw. Wat de problemen veroorzaakt, is voorlopig niet bekend. Onderzoek moet uitwijzen of de schimmel gevaarlijk is.

De werking van de politie komt hoe dan ook niet in het gedrang. Het betrokken personeel verhuist gewoon naar het achterliggende nieuwe gedeelte. En burgers die een afspraak hebben, kunnen voorlopig terecht in het politiekantoor in Wevelgem.