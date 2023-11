Axel Weydts, schepen van Mobiliteit en Openbare Werken: "De Rekkemsestraat was voorheen niet de meest aangename en veilige straat. Daar hebben we verandering in gebracht. Helaas speelde de aanhoudende regen van de voorbije weken ons parten en hebben we niet alles kunnen afwerken voor de winter. Maar dat komt nog. En dan zullen we de straat feestelijk openen met de bewoners en de ondernemers om hen te bedanken voor het geduld tijdens de hinder. "