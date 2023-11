De feiten speelden zich af in de nacht van zaterdag op zondag, op een parking in de Spinnersstraat in Marke. Een nachtpatrouille merkte daar een verdacht voertuig op. De agenten controleerden het voertuig en de vier inzittenden, twee jongemannen en twee jongedames.

In de auto troffen ze twee grote flessen lachgas aan, goed voor in totaal 6,5 liter. Het was ook duidelijk dat het viertal onder invloed was van lachgas. De vier personen, allemaal meerderjarig, zijn afkomstig uit Antwerpen (1), Duitsland (1) en Kortrijk (2). Zij kregen een GAS-boete.