Vanaf woensdag 19 februari wijzigt de verkeerssituatie licht in de Driekerkenstraat in Bissegem. Dat is de straat die door de veelbesproken 'knip' op de Leiebrug tussen Bissegem en Marke lange tijd éénrichtingsverkeer kreeg. Na een proefperiode van enkele maanden blijft het tweerichtingsverkeer nu. Er wordt wel een systeem met afgestelde verkeerslichten geïnstalleerd om in piekmomenten als verkeersfilter te dienen. Dat is nodig, blijkt na nieuwe metingen. In die piekuren zal het autoverkeer naar Bissegem maar druppelsgewijs door kunnen.