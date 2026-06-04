"Al wie ooit aan de verkeerslichten stond te wachten, kent het oud gemeentehuis van Bissegem. Met de sloop verdwijnt een vertrouwd beeld op Bissegem Platse om plaats te maken voor een mooie groene doorsteek tot aan OC De Troubadour", zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens. "Dit is een nieuwe belangrijke stap in het stadsvernieuwingsproject Konnector dat Bissegem mooier maakt en zuurstof geeft."