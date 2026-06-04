Sloop oud gemeentehuis Bissegem gestart: ruimte voor groene doorsteek in dorpscentrum
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In Bissegem zijn de afbraakwerken van het oude gemeentehuis gestart. Het gebouw aan Bissegem Platse en een aanpalende woning maken plaats voor een groene verbinding tussen het centrum en OC De Troubadour. De nieuwe doorgang moet fietsers en voetgangers veiliger en vlotter door het dorpshart leiden.
Het historische gebouw, dat na de gemeentefusie jarenlang onderdak bood aan verenigingen en lokale organisaties, verdwijnt samen met een aanpalende woning. De afbraak creëert ruimte voor een groene doorsteek tussen Bissegem Platse en OC De Troubadour. Die verbinding zal verder aansluiten op het Vlaswaagplein en het station van Bissegem. Door de sloop ontstaat een open ruimte van ongeveer 3.000 vierkante meter.
"Met de sloop verdwijnt een vertrouwd beeld op Bissegem Platse om plaats te maken voor een mooie groene doorsteek tot aan OC De Troubadour."
"Al wie ooit aan de verkeerslichten stond te wachten, kent het oud gemeentehuis van Bissegem. Met de sloop verdwijnt een vertrouwd beeld op Bissegem Platse om plaats te maken voor een mooie groene doorsteek tot aan OC De Troubadour", zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens. "Dit is een nieuwe belangrijke stap in het stadsvernieuwingsproject Konnector dat Bissegem mooier maakt en zuurstof geeft."
Konnector
Het project maakt deel uit van Konnector, het stadsvernieuwingsprogramma waarmee Kortrijk de voorbije jaren verschillende investeringen in Bissegem realiseerde.
De sloopwerken lopen tot eind juni. Tegen de zomervakantie komt er al een tijdelijk pad voor fietsers en voetgangers. Na de zomer volgen de afwerking van de gevels en de aanleg van de eerste groenzones. De definitieve inrichting wordt verder uitgewerkt en staat gepland voor 2027 en 2028. Voor de afbraak en heraanleg is een budget van 1,36 miljoen euro voorzien.