18°C
Aanmelden
Nieuws
Kortrijk

Sloop oud gemeen­te­huis Bis­se­gem gestart: ruim­te voor groe­ne door­steek in dorpscentrum

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Bissegem zijn de afbraakwerken van het oude gemeentehuis gestart. Het gebouw aan Bissegem Platse en een aanpalende woning maken plaats voor een groene verbinding tussen het centrum en OC De Troubadour. De nieuwe doorgang moet fietsers en voetgangers veiliger en vlotter door het dorpshart leiden.

Het historische gebouw, dat na de gemeentefusie jarenlang onderdak bood aan verenigingen en lokale organisaties, verdwijnt samen met een aanpalende woning. De afbraak creëert ruimte voor een groene doorsteek tussen Bissegem Platse en OC De Troubadour. Die verbinding zal verder aansluiten op het Vlaswaagplein en het station van Bissegem. Door de sloop ontstaat een open ruimte van ongeveer 3.000 vierkante meter.

"Met de sloop verdwijnt een vertrouwd beeld op Bissegem Platse om plaats te maken voor een mooie groene doorsteek tot aan OC De Troubadour."

Wout Maddens, schepen van Stadsvernieuwing

"Al wie ooit aan de verkeerslichten stond te wachten, kent het oud gemeentehuis van Bissegem. Met de sloop verdwijnt een vertrouwd beeld op Bissegem Platse om plaats te maken voor een mooie groene doorsteek tot aan OC De Troubadour", zegt schepen van Stadsvernieuwing Wout Maddens. "Dit is een nieuwe belangrijke stap in het stadsvernieuwingsproject Konnector dat Bissegem mooier maakt en zuurstof geeft."

Konnector

Het project maakt deel uit van Konnector, het stadsvernieuwingsprogramma waarmee Kortrijk de voorbije jaren verschillende investeringen in Bissegem realiseerde.

De sloopwerken lopen tot eind juni. Tegen de zomervakantie komt er al een tijdelijk pad voor fietsers en voetgangers. Na de zomer volgen de afwerking van de gevels en de aanleg van de eerste groenzones. De definitieve inrichting wordt verder uitgewerkt en staat gepland voor 2027 en 2028. Voor de afbraak en heraanleg is een budget van 1,36 miljoen euro voorzien.

Davy Vercamer

davy.vercamer@focus-wtv.be

Davy Vercamer
Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Bissegem

Meest gelezen

Ongeval Moorsele2
Nieuws
Update

Ongeval E403 Moorsele: autobestuurster gewond naar ziekenhuis
Vluchtongeval 2
Nieuws

Diefstal loopt uit de hand in Lendelede: slachtoffer meegesleurd met vluchtwagen
Crashstaden1
Nieuws

Vriend slaat voorruit in om zwaargewonde vriendin uit gekantelde wagen te redden

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

2018-12-04 00:00:00 - In Flanders Fields al jaren in de rode cijfers

In Flanders Fields Museum ontvangt Europese experts voor conferentie over oorlogserfgoed
Afvalophaling Oostende Kalender

Oostende start in augustus met verdeling van GFT+ bakken en zoekt vrijwilligers
Woonproject Havenzijde

Project Havenzijde in Lombardsijde bijna afgerond: nog drie betaalbare woningen te koop
Bosschaert 1

Aannemingsbedrijf Bosschaert doet nieuwe vergunningsaanvraag voor site op 't Hoge
Kracht is een keuze - Cedric De Vlieger

Van Speciale Eenheden naar bestseller: Cedric De Vlieger inspireert met boek over mentale weerbaarheid
Ongeval Waregem Vlecht

Man (20) aangehouden na politieachtervolging en crash bij De Vlecht in Waregem
Aanmelden