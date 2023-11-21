Van Humorologie tot internationaal circus: PERPLX duikt in 41 jaar archief voor erfgoeddag
Naar aanleiding van Erfgoeddag op 26 april 2026 zet PERPLX zijn geschiedenis in de kijker met een tentoonstelling in OC Marke. Onder het thema ‘HA HA Humor’ duikt de organisatie in haar 41-jarig archief en brengt ze het verhaal van Humorologie en PERPLX: van humorfestival tot internationaal erkende circuswerkplaats. Voor de gelegenheid was dit weekend ook de nieuwe circusvoorstelling van Arne Sabbe te zien.
Wat vandaag bekendstaat als PERPLX, begon midden jaren tachtig in de schoot van OC Marke met een duidelijke missie: comedy een podium geven. In 1985 zag ‘Vlanders Humorologie’ het licht, een festival waar jong talent zijn eerste stappen zette richting podium. Wouter Deprez, Steven Mahieu, Wannes Cappelle en Wim helsen stonden er ooit als groentjes op het podium.
Vier decennia geschiedenis
Humorologie groeide al snel uit tot een humorfestival waar ook het toen nog onbekende hedendaagse circus een plaats kreeg. Uit dat festival groeide uiteindelijk PERPLX, dat vandaag internationaal actief is als circuswerkplaats.
Voor de tentoonstelling bracht PERPLX tien sleutelfiguren samen om de geschiedenis te reconstrueren. Elk van hen koos één beeld of herinnering die voor hen het verhaal van Humorologie en PERPLX mee vormgeeft. Samen vormen deze persoonlijke verhalen een mozaïek van vier decennia geschiedenis.
Kind aan huis
Voor het Collectif Malunés van Arne Sabbe uit Torhout is het een bijzonder weekend, want het was ook de première van de humoristische circusvoorstelling ‘Ki No Nagara’ waarin onder andere choreografie, acrobatie en martial arts worden gecombineerd. Arne Sabbe was kind aan huis bij zowel Humorologie als de opvolger PERPLX. De première, waaraan hij drie jaar werkte, werd ontvangen met een staande ovatie. “Dat is een enorme last van mijn schouders, want het is een proces geweest van vallen en opstaan. Ik ben blij dat het nadenken over en het puzzelen van de voorstelling eindelijk gedaan is”, klinkt het bij Sabbe. Hij speelt de voorstelling samen met het collectief ook nog in Brugge op 11 en 12 april.