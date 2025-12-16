12°C
Vuur­werk­ex­perts uit Mar­ke geven tips voor een vei­lig en dier­vrien­de­lijk eindejaar

Met het eindejaar in zicht denken veel mensen aan vuurwerk om het nieuwe jaar in te luiden. In verschillende steden en gemeenten is enkel geluidsarm vuurwerk toegelaten, om dieren te beschermen tegen harde knallen. In de Vuurwinkel in Marke helpen Lander en Wolf Desmet klanten bij het maken van een bewuste keuze.

Persoonlijk advies en veiligheid staan daarbij centraal. “Het belangrijkste is dat je het vuurwerk altijd aansteekt met een aansteeklont. Dat is een lont dat we altijd meegeven voor de veiligheid. Ook raden we altijd aan om het vuurwerk vast te zetten, zodat het niet gaat bewegen,” klinkt het bij de eigenaars.


De zaak werd opgericht door Thomas Desmet, die twee jaar geleden overleed, maar wiens passie voor vuurwerk voortleeft in zijn zonen en hun team. Met dezelfde kennis en gedrevenheid begeleiden zij klanten bij het maken van een veilige keuze. Zo wil De Vuurwinkel mensen inspireren om het jaar op een verantwoorde, warme en feestelijke manier af te sluiten.

