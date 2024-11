Met de komst van de nieuwe Leiebrug tussen Marke en Bissegem, in juni 2023, maakte het gemeentebestuur van Kortrijk van de Driekerkenstraat een eenrichtingsstraat. Verkeer dat vanuit Marke komt, kan sindsdien niet meer doorrijden tot in Bissegem. Zij moeten via de R8 in Bissegem geraken.

Die beslissing kon destijds op veel protest rekenen, en ook nu is de storm nog altijd niet gaan liggen. Dat de Driekerkenstraat opnieuw in twee richtingen toegankelijk, is voor protestgroep 'Geen knip in Driekerkenstraat' een opluchting.