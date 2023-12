Agressie bij honden kan genetisch zijn, maar ook angst en hormonale afwijkingen kunnen daar toe leiden.

"Eén van de grootste problemen is, denk ik, dan dat mensen de hondentaal niet goed verstaan. Dat zijn meestel subtiele signalen en dan gaat dat crescendo."

Het baasje in Kortrijk kon die signalen uiteraard niet opvangen, maar volgens de dierenarts is het duidelijk dat de hond niet om kon met die onverwachte aanvallen.

"Als er al twee bijtincidenten geweest zijn is het eigenlijk heel eenvoudig. Die hond had daar niet meer mogen zijn. Eén van de problemen is wel dat er veel vermenselijkt wordt. Mensen denken dan altijd: de hond heeft spijt of dit of dat. En soms duurt het tot heel het gezin gebeten wordt voor er een beslissing genomen wordt en dat is eigenlijk jammer", besluit dierenarts Lies.