Deze West-Vlaam­se stad is dé hon­den­stad van Vlaanderen

Hondencursus

Roeselare is met 11.852 geregistreerde honden de hondenstad van Vlaanderen. De stad telt meer viervoeters dan eender welke Vlaamse gemeente. Met 6.655 geregistreerde katten is de stad ook de koploper van West-Vlaanderen. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van databanken DogID en CatID.

In totaal telt West-Vlaanderen 261.828 geregistreerde honden en 122.938 katten. Daarmee staat de provincie op de derde plaats binnen Vlaanderen, na Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Over heel Vlaanderen zijn er momenteel ruim 1,38 miljoen honden en 673.000 katten geregistreerd.

Cijfers in West-Vlaanderen

Hoogste aantal honden:

  1. Roeselare - 11.852
  2. Oostende - 11.267
  3. Menen - 8.679

Hoogste aantal katten:

  1. Roeselare - 6.655
  2. Oostende - 6.373
  3. Assebroek - 4.116

Daling in registraties

Opvallend is dat het aantal nieuwe registraties al enkele jaren daalt. In 2025 zijn er 71.724 nieuwe honden geregistreerd, terwijl dat er in 2021 nog bijna 112.000 waren. Ook bij katten is er een daling merkbaar: vorig jaar zijn er 77.804 katten geregistreerd, het laagste aantal in vijf jaar. Na de piek tijdens de coronaperiode lijkt het aantal nieuwe huisdieren zich dus nu te normaliseren.

De populairste hondennamen zijn Max en Nala, bij katten zijn dat Simba en Nala. Wat betreft rassen kiezen Vlamingen het vaakst voor een gewone straathond of een Europese korthaar, bij katten.

Niels Jonckheere
Honden Katten

