Opvallend is dat het aantal nieuwe registraties al enkele jaren daalt. In 2025 zijn er 71.724 nieuwe honden geregistreerd, terwijl dat er in 2021 nog bijna 112.000 waren. Ook bij katten is er een daling merkbaar: vorig jaar zijn er 77.804 katten geregistreerd, het laagste aantal in vijf jaar. Na de piek tijdens de coronaperiode lijkt het aantal nieuwe huisdieren zich dus nu te normaliseren.

De populairste hondennamen zijn Max en Nala, bij katten zijn dat Simba en Nala. Wat betreft rassen kiezen Vlamingen het vaakst voor een gewone straathond of een Europese korthaar, bij katten.