In drie weken tijd zijn drie dode honden aangespoeld in de buurt van het Fort Napoleon. De politie houdt rekening met kwaad opzet, en zoekt nog steeds getuigen. De eigenaars zijn niet te achterhalen, want de honden zijn niet gechipt. Marien biologen denken echter dat de honden verdronken zijn in de Westhoek, en zo in zee zijn terechtgekomen. Zij vonden ook een dode ram en een dode vos op het strand.