De Limburgse AniCura Dierenkliniek Herckenrode werkte samen met de West-Vlaamse AniCura Dierenkliniek Causus uit Oudenburg en gebruikte de nieuwste technologieën voor de complexe ingreep.

"We moesten de tumor volledig verwijderen, inclusief een deel van Indy's schedel. Hiervoor hebben we een 3D-print laten maken op basis van de CT-beelden. Deze print maakte onze preoperatieve planning beter en zorgde ervoor dat we met een titanium implantaat de schedel konden reconstrueren", vertelt dierenarts Koen Vandendriessche van AniCura Oudenburg.

Indy is inmiddels goed hersteld en kan opnieuw normaal door haar oog zien.