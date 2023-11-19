16°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende

Poli­tie Oos­ten­de in de rouw na over­lij­den van dienst­hond Ozzy

Ozzy

De politie van Oostende is in rouw, door het overlijden van diensthond Ozzy. Die was al sinds 2016 in dienst van de Oostendse politie.

Vorige week heeft zijn geleider hem onverwacht moeten laten inslapen. De politie noemt zijn overlijden een verlies, Ozzy bleek een sociale hond en een allemansvriend, die zijn diensten meer dan zomaar bewezen heeft. “Ozzy heeft zich jarenlang ingezet voor ons korps en heeft meer dan zijn diensten bewezen. We zullen hem oprecht missen, een volwaardig lid van ons 'recht door zee' korps,” staat op Facebook te lezen.

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Honden

Meest gelezen

Steekpartij Roeselare
Nieuws
Update

Drie doden bij steekpartijen in Roeselare: dit zijn de feiten
Herderstraat
Nieuws

Treinverkeer tussen Brugge en Kortrijk vanmorgen zwaar verstoord door bijna aanrijding en technisch probleem
Whats App Image 2025 09 22 at 06 30 131
Nieuws

Dader drievoudige steekpartij opgepakt na urenlange klopjacht

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Hond operatie

Hondje Indy dankzij 3D-techniek succesvol geopereerd aan tumor boven oogje
Hondvriendelijk

Brugge promoot hondvriendelijke zaken, wat dacht u van een speciaal ijsje voor de hond?
Aangespoelde hond

Opnieuw drie dode honden aangespoeld aan onze kust, politie doet oproep naar getuigen
Dierenarts hond

"Drama met doodgebeten man kon vermeden worden" (dierenarts)
Strand oostende

Aangespoelde honden misschien slachtoffer van wateroverlast
Vko oltimer elverdinge 2

Vermiste labrador uit Elverdinge teruggevonden
16°C
Aanmelden