Het ijsje heet de puppychino en heeft een specifiek recept. Jurryth Vanhie, werknemer ijsjessalon: "Het is mijn recept, gecreëerd voor mijn hond. Dat is kippenbouillon van biokip. Gekookt, met kruiden en groenten, twee uur lang tot het helemaal uit elkaar valt. En dan alle botjes er uit. Dan gaan alle botjes er uit, in de diepvries, met een stokje, en dan is het klaar voor de hondjes."