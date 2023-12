Er zijn ondertussen al drie dode honden aangespoeld, telkens in de buurt van de Spinoladijk. Het eerste hondje is gevonden tussen 13 en 19 november, het tweede op 21 november en op 2 december is een derde hond gevonden. De hondjes lagen telkens aan de waterlijn.

Het kan toeval zijn maar toch wil de politie niets uitsluiten: "Wij roepen burgers op die iets gezien hebben, of verdachte gedragingen, om dat toch nog aan ons te melden."