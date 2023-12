De feiten dateren van dinsdagavond, maar raakten nu pas bekend. De man werd dood aangetroffen in zijn woning in de Emmanuel Viérinwandeling in Kortrijk. "Het slachtoffer heeft een epileptische aanval gekregen en zijn hond heeft daar erg agressief op gereageerd", aldus Thomas Detavernier van politiezone Vlas. Het gaat om een Stafford. "Het dier heeft in zijn halsslagader gebeten. In het verleden had de hond ook al erg agressief gereageerd op epileptische aanvallen van de man."

De familie heeft besloten om de hond een spuitje te geven.