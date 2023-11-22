Volgens burgemeester Ruth Vandenberghe werpt die aanpak zijn vruchten af. “In januari 2026 telden we dagelijks zo’n 600 voertuigen minder dan bij de start van de proef. Dat bevestigt dat we het juiste evenwicht gevonden hebben,” zegt ze. “Daarom schakelen we nu over naar een definitieve verkeerslichteninstallatie én investeren we tegelijk in veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers.”

Naast de verkeerslichten komt er ook een nieuw fietspad ter hoogte van garage Bartier. Dat moet fietsers uit Bissegem op een veilige en logische manier naar de lichten leiden, gescheiden van het autoverkeer. Zo hoeven ze het voetpad niet langer te gebruiken om over te steken.

Schepen van Mobiliteit Trui Steenhoudt noemt de beslissing belangrijk na een lang debat. “Met de definitieve verkeerslichten en het nieuwe fietspad creëren we een veiligere en overzichtelijkere verkeerssituatie in de Driekerkenstraat. Het verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, maar met meer comfort en veiligheid voor iedereen.”