Definitieve verkeerslichten aan brug in Bissegem, ook nieuw fietspad op komst
De tijdelijke verkeersfilter in de Driekerkenstraat in Bissegem wordt definitief. Stad Kortrijk plaatst vaste verkeerslichten en legt tegelijk een nieuw aanleidend fietspad aan richting Marke. De werken moeten tegen de zomer afgerond zijn.
"In januari 2026 telden we dagelijks zo’n 600 voertuigen minder dan bij de start van de proef. Dat bevestigt dat we het juiste evenwicht gevonden hebben"
De verkeersfilter aan de Driekerkenstraat, vlak bij de Leiebrug, krijgt een vaste vorm. Wat in februari 2025 begon als een proefopstelling met tijdelijke verkeerslichten, wordt nu een definitieve verkeerslichteninstallatie. Die moet het verkeer tussen Marke en Bissegem blijvend gecontroleerd laten verlopen.
De stad verving een jaar geleden de vroegere halve knip door tijdelijke lichten om het verkeer opnieuw mogelijk te maken, maar wel druppelsgewijs. Tijdens die proefperiode werden verschillende scenario’s getest, onder meer met langere roodtijden tijdens de spits. Dat moest sluipverkeer tegengaan en de veiligheid verhogen.
"Het verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, maar met meer comfort en veiligheid voor iedereen”
Ook nieuw fietspad
Volgens burgemeester Ruth Vandenberghe werpt die aanpak zijn vruchten af. “In januari 2026 telden we dagelijks zo’n 600 voertuigen minder dan bij de start van de proef. Dat bevestigt dat we het juiste evenwicht gevonden hebben,” zegt ze. “Daarom schakelen we nu over naar een definitieve verkeerslichteninstallatie én investeren we tegelijk in veilige infrastructuur voor fietsers en voetgangers.”
Naast de verkeerslichten komt er ook een nieuw fietspad ter hoogte van garage Bartier. Dat moet fietsers uit Bissegem op een veilige en logische manier naar de lichten leiden, gescheiden van het autoverkeer. Zo hoeven ze het voetpad niet langer te gebruiken om over te steken.
Schepen van Mobiliteit Trui Steenhoudt noemt de beslissing belangrijk na een lang debat. “Met de definitieve verkeerslichten en het nieuwe fietspad creëren we een veiligere en overzichtelijkere verkeerssituatie in de Driekerkenstraat. Het verkeer blijft in beide richtingen mogelijk, maar met meer comfort en veiligheid voor iedereen.”
Eerst fietspad, dan definitieve verkeerslichten
De aanleg van het fietspad start eerst, uitgevoerd door aannemer Cnockaert. Daarna volgt de plaatsing van de definitieve verkeerslichten. De stad blijft de verkeerssituatie opvolgen en de afstelling van de lichten bijsturen, onder meer met het oog op schoolspitsen.
Ook het overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer over het kruispunt met de Meensesteenweg loopt verder.