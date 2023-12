Rebecca was jarenlang leerkracht. Haar talent om boeken te schrijven ontdekte ze pas toen ze haar job moest opgeven omdat ze te ziek was. Vol fun en fantasie, zo typeert Rebecca haar stijl. Met dat recept scoort ze hoog bij jonge lezers. Illusie en vooral zaken verzinnen zijn ook de dingen die haar in haar ziekte rechthouden. “Ik zelf ben beperkt. Bijvoorbeeld in het lopen. Maar mijn figuren kunnen rennen. Ik kan dat niet meer. Ik zit met een aantal dingen die ik daar in kwijt kan. Dat breng ik dan ook in die verhalen naar boven.”