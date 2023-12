Het ongeval gebeurde iets over half zes donderdagavond. De vrouw van 37 uit Wevelgem kwam met haar bromfiets uit het centrum van Bissegem naar de afrit gereden op de Meensesteenweg. Een vrachtwagen die de R8 wilde oprijden merkte de bromfietser te laat op. Gelukkig overleefde de vrouw het ongeval. Door de aanrijding was de Meensesteenweg in de avondspits meer dan een uur afgesloten voor verkeer dat Kortrijk wilde verlaten.