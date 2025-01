De witte korrels die overblijven zijn zuiver plastic granulaat waarmee je nieuwe dingen kan maken. In ons land vliegen elk jaar zo’n 20 miljoen wegwerpluiers in de restafvalzak. De verbranding ervan zorgt voor bijna 8 miljoen ton CO2 in de lucht.

Jan Geeraert, directeur van IVBO: "Woosh is dat givebacksysteem van luiers begonnen. Wij hebben direct gezegd dat we daar als pionier willen aan meewerken om te helpen ook de waardevolle stromen die nog in gebruikte afvalluiers zitten, om die er terug uit te halen en er iets nuttigs mee te doen."

Met het organisch afval gebeurt nu nog niets, maar in de toekomst zou het kunnen dienen als brandstof voor een biocentrale.

Minou Esquenet is voorzitter bij IVBO: "En IVBO heeft als organisatie een deel van de machine geprefinancierd. Wij hebben een half miljoen euro daarin gestoken om de startup te ondersteunen, in het kader van innovatie."

De focus ligt op kinderdagverblijven, maar ook particulieren kunnen de luiers bestellen.