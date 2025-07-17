16°C
Meer dan 50 poe­len wor­den geruimd of aan­ge­legd in de Westhoek

Momenteel graaft Regionaal Landschap Westhoek op verschillende locaties poelen en laantjes. Ze doen dit om het regenwater langer vast te houden en het landschap zo weerbaarder te maken tegen droogte.

Het voorjaar en de zomer van 2025 waren opnieuw zeer droog. Helaas wordt dit het nieuwe normaal door de klimaatverandering. Om het landschap beter te wapenen tegen die droogte, zijn enkele acties wel mogelijk. "Een concreet voorbeeld is, zoals in Alveringem, het herstellen van laantjes: kleine grachtjes in weilanden die regenwater langer vasthouden. Zo krijgt het water meer tijd om in de bodem te sijpelen en helpen we het landschap weerbaarder te maken tegen droogte," zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe, voorzitter van Regionaal Landschap Westhoek vzw.

Meer dan 50 poelen

Het blijft niet bij deze laantjes alleen. "Na onze oproep kwamen meer dan 70 aanvragen binnen voor advies, aanleg van een nieuwe poel of het ruimen van een poel, walgracht of laantjes. Daaruit selecteerden we meer dan 50 poelen in de gemeenten Alveringem, Heuvelland, Houthulst, leper, Kortemark, Lo-Reninge, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke die we dit of volgend jaar zullen aanpakken," vervolgt Vanlerberghe. In totaal bedraagt het geraamde budget een goeie €40.000, dat voornamelijk beschikbaar is uit de Interreg-projecten Clim@Monts en Clim@YserAa en Waterlandschap Klimaatsponzen.

De graafwerken bij particulieren, landbouwers en lokale overheden maken het landschap niet enkel weerbaarder tegen de klimaatverandering met extremere droogteperiodes, maar versterken ook de biodiversiteit in het gebied. Poelen vormen o.a. een thuis voor de Europees beschermde kamsalamander. De Westhoek is op Vlaams niveau een kernregio voor zijn instandhouding.

De redactie
Droogte Milieu Izenberge

