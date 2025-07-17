Het blijft niet bij deze laantjes alleen. "Na onze oproep kwamen meer dan 70 aanvragen binnen voor advies, aanleg van een nieuwe poel of het ruimen van een poel, walgracht of laantjes. Daaruit selecteerden we meer dan 50 poelen in de gemeenten Alveringem, Heuvelland, Houthulst, leper, Kortemark, Lo-Reninge, Poperinge, Vleteren en Zonnebeke die we dit of volgend jaar zullen aanpakken," vervolgt Vanlerberghe. In totaal bedraagt het geraamde budget een goeie €40.000, dat voornamelijk beschikbaar is uit de Interreg-projecten Clim@Monts en Clim@YserAa en Waterlandschap Klimaatsponzen.

