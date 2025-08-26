13°C
Aanmelden
Nieuws
Veurne

Heb je ook nog een naakt’ dak? Bedek het dan

Groendak

De provincie trapt vandaag een nieuwe sensibiliseringscampagne af om 'naakte daken' aan te kleden met zonnepanelen. De boodschap is helder: elk dak dat nog niet ‘bekleed’ is met zonnepanelen laat kansen liggen. Met sterke, herkenbare beelden en praktische informatie wil de Provincie eigenaars overtuigen van de voordelen.

Hoewel we in de zonnigste provincie van Vlaanderen wonen, blijft het merendeel van de daken hier nog naakt. Amper één op de tien West-Vlaamse gezinnen had in 2023 zonnepanelen liggen. En dus is het volgens de provincie tijd voor actie. Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde: "In deze tijd zouden mensen zonnepanelen eigenlijk als normaal moeten beschouwen. We vinden het ook niet meer van deze tijd dat er nog huizen zijn met het wc buiten. We zouden het evenmin van deze tijd moeten vinden dat woningen geen zonnepanelen hebben."

Sensibilisering

De sensibiliseringscampagne zet enkele daken in de kijker om te prikkelen en informeren. Op bedekjedak.be vindt het publiek praktische info, berekende voordelen en een rechtstreekse link naar de ondersteuning van het Energiehuis. Inschrijven voor de groepsaankoop kan er ook. De mediacampagne loopt tot in 2027.

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Ben Storme
Milieu Zonnepanelen Provincie

Meest gelezen

Flakka
Nieuws

Politie vindt flakka, ketamine en crystal meth bij inval in Langemark-Poelkapelle
Ongeval boezinge
Nieuws

Vrachtwagen en lijnbus botsen in Boezinge
Avelgem1
Nieuws
Update

Man (51) overleden na incident in centrum van Avelgem

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

De put nieuwkapelle

Opnieuw protest tegen zonnepanelen op Put van Nieuwkapelle
309 BB RECHTS provinciebelastingtweedeverblijvers

Eigenaars van een tweede verblijf krijgen correctie van provinciebelasting
Poelen2

Meer dan 50 poelen worden geruimd of aangelegd in de Westhoek
Boeverbos buitenbeeld

Provincie zal oordelen over gemeentelijke bouwprojecten
Zuiveren reien 4

Brugge onderzoekt hoe het het water van de Reien het best kan zuiveren
Protest put 1
Update

Opnieuw protest tegen zonnepanelenpark op Put van Nieuwkapelle: beslissing vergunning valt later
Aanmelden