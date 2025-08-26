Heb je ook nog een naakt’ dak? Bedek het dan

Hoewel we in de zonnigste provincie van Vlaanderen wonen, blijft het merendeel van de daken hier nog naakt. Amper één op de tien West-Vlaamse gezinnen had in 2023 zonnepanelen liggen. En dus is het volgens de provincie tijd voor actie. Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde: "In deze tijd zouden mensen zonnepanelen eigenlijk als normaal moeten beschouwen. We vinden het ook niet meer van deze tijd dat er nog huizen zijn met het wc buiten. We zouden het evenmin van deze tijd moeten vinden dat woningen geen zonnepanelen hebben."