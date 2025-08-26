Heb je ook nog een naakt’ dak? Bedek het dan

De provincie trapt vandaag een nieuwe sensibiliseringscampagne af om 'naakte daken' aan te kleden met zonnepanelen. De boodschap is helder: elk dak dat nog niet ‘bekleed’ is met zonnepanelen laat kansen liggen. Met sterke, herkenbare beelden en praktische informatie wil de Provincie eigenaars overtuigen van de voordelen.
Hoewel we in de zonnigste provincie van Vlaanderen wonen, blijft het merendeel van de daken hier nog naakt. Amper één op de tien West-Vlaamse gezinnen had in 2023 zonnepanelen liggen. En dus is het volgens de provincie tijd voor actie. Jurgen Vanlerberghe, gedeputeerde: "In deze tijd zouden mensen zonnepanelen eigenlijk als normaal moeten beschouwen. We vinden het ook niet meer van deze tijd dat er nog huizen zijn met het wc buiten. We zouden het evenmin van deze tijd moeten vinden dat woningen geen zonnepanelen hebben."
Sensibilisering
De sensibiliseringscampagne zet enkele daken in de kijker om te prikkelen en informeren. Op bedekjedak.be vindt het publiek praktische info, berekende voordelen en een rechtstreekse link naar de ondersteuning van het Energiehuis. Inschrijven voor de groepsaankoop kan er ook. De mediacampagne loopt tot in 2027.