Jaarlijks produceert het park bijna 2.000 MWh, goed voor het stroomverbruik van 565 gezinnen, en vermindert het de CO₂-uitstoot van RMG met zo’n 120 ton. Ongeveer 75% van de opgewekte energie zal RMG zelf verbruiken, voornamelijk voor de drukkerij, maar ook voor de kantoren en het opladen van elektrische wagens. De overige 25%, die geproduceerd wordt in het weekend, gaat naar het net.

Jeroen Mouton, Roularta Media Group: "De panelen staan op verschillende hoogtes om de natuurlijke vorm van het terrein te volgen. Ook legden we op strategische plekken wadi's en groenzones aan rond en tussen de panelen. Zo levert het zonnepark niet enkel energie maar ondersteunt het ook de biodiversiteit."

