Een van de thema’s tijdens het festival was gewasbescherming. Door het verdwijnen van bepaalde erkende middelen zoeken landbouwers naar alternatieven.

“We willen bekijken hoe we zo gericht en specifiek mogelijk gewasbescherming kunnen toepassen. Zo kunnen we middelen reduceren en de uitstoot naar het milieu verminderen”, zegt Ellen Pauwelyn, onderzoeksleider gewasbescherming bij Inagro.

Ook landbouwers volgen de ontwikkelingen op de voet. “De focus op bodemgezondheid vind ik heel belangrijk, zeker met de uitdagingen rond klimaatverandering en waterkwaliteit in onze regio”, zegt landbouwster Griet Van de Steene.

Het nieuwe bodemkwaliteitsactieplan moet niet alleen inzetten op kennisdeling, maar ook op opvolging van de bodemkwaliteit. “We willen ook monitoren hoe het gesteld is met de kwaliteit van onze bodems”, aldus Naeyaert.