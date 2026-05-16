23°C
Aanmelden
Nieuws
Roeselare

West-Vlaan­de­ren maakt plan om bodem­kwa­li­teit te verbeteren

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

De provincie West-Vlaanderen werkt aan een bodemkwaliteitsactieplan dat moet helpen om landbouwgronden gezonder te maken en het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te verminderen. Dat plan moet in september worden goedgekeurd.

Tijdens het Beitems Bodemfestival in Rumbeke kregen landbouwers en bedrijven uitleg over hoe ze beter kunnen omgaan met bodemzorg. De klimaatverandering en strengere regels zorgen daarbij voor nieuwe uitdagingen.

“Het water is niet altijd beschikbaar of soms net te veel aanwezig. Daarnaast mogen we minder gewasbeschermingsmiddelen gebruiken en blijft bemesting een grote uitdaging”, zegt gedeputeerde voor Landbouw Bart Naeyaert. “Een gezonde bodem is daarom meer dan ooit belangrijk.”

Gerichte en specifieke gewasbescherming

Een van de thema’s tijdens het festival was gewasbescherming. Door het verdwijnen van bepaalde erkende middelen zoeken landbouwers naar alternatieven.

“We willen bekijken hoe we zo gericht en specifiek mogelijk gewasbescherming kunnen toepassen. Zo kunnen we middelen reduceren en de uitstoot naar het milieu verminderen”, zegt Ellen Pauwelyn, onderzoeksleider gewasbescherming bij Inagro.

Ook landbouwers volgen de ontwikkelingen op de voet. “De focus op bodemgezondheid vind ik heel belangrijk, zeker met de uitdagingen rond klimaatverandering en waterkwaliteit in onze regio”, zegt landbouwster Griet Van de Steene.

Het nieuwe bodemkwaliteitsactieplan moet niet alleen inzetten op kennisdeling, maar ook op opvolging van de bodemkwaliteit. “We willen ook monitoren hoe het gesteld is met de kwaliteit van onze bodems”, aldus Naeyaert.

De redactie
Provincie Landbouw

Meest gelezen

Thermometer - hitte
Nieuws

Dit zijn vandaag de 'warmste' punten in West-Vlaanderen
Foto matheo
Nieuws

Mathéo (14) kan volgend schooljaar niet naar middelbare school door plaatsgebrek: buitengewoon onderwijs trekt aan alarmbel
Courgetteveld
Nieuws

Man van 50 overleden op veld in Zonnebeke, mogelijk werd hij onwel door hitte

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Varkenshouders 0

België kan opnieuw varkensvlees exporteren naar de Seychellen
Aardappel3

Een vijfde minder aardappelen op onze velden
Blankaart drone

Geen sporen van Oxamyl gevonden in spaarbekken van Blankaart
Meststof

Europese Commissie belooft steun voor boeren die lijden onder meststofprijzen
2021-07-09 00:00:00 - Minder mest verwerkt

Meer dan honderd landbouwbedrijven in verplichte begeleiding voor bemesting
Hoeve Blankaart

Onenigheid in regering over fermettetaks: Diependaele verkiest "andere oplossingen"
23°C
Aanmelden