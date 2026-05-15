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West-Vlaanderen

Bel­gië kan opnieuw var­kens­vlees expor­te­ren naar de Seychellen

Varkenshouders 0

De Seychellen heffen het embargo op de import van Belgisch varkensvlees op. Dat meldt minister van Landbouw David Clarinval (MR). 

Het embargo werd in 2019 opgelegd naar aanleiding van besmettingen met Afrikaanse varkenspest.
 

Volgens het Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing (VLAM) exporteerde België tot en met 2018 ongeveer 1.000 ton varkensvlees per jaar naar de Seychellen, een eilandengroep in Oost-Afrika met goed 100.000 inwoners. Daarmee was ons land er de hoofdleverancier.

Belga
Landbouw

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