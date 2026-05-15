België kan opnieuw varkensvlees exporteren naar de Seychellen
De Seychellen heffen het embargo op de import van Belgisch varkensvlees op. Dat meldt minister van Landbouw David Clarinval (MR).
Het embargo werd in 2019 opgelegd naar aanleiding van besmettingen met Afrikaanse varkenspest.
Volgens het Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing (VLAM) exporteerde België tot en met 2018 ongeveer 1.000 ton varkensvlees per jaar naar de Seychellen, een eilandengroep in Oost-Afrika met goed 100.000 inwoners. Daarmee was ons land er de hoofdleverancier.
Belga