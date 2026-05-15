Het embargo werd in 2019 opgelegd naar aanleiding van besmettingen met Afrikaanse varkenspest.



Volgens het Vlaams Centrum voor Agro- en visserijmarketing (VLAM) exporteerde België tot en met 2018 ongeveer 1.000 ton varkensvlees per jaar naar de Seychellen, een eilandengroep in Oost-Afrika met goed 100.000 inwoners. Daarmee was ons land er de hoofdleverancier.