Kijk: Bpost plaatst 614 zon­ne­pa­ne­len op dak van dis­tri­bu­tie­cen­trum in Oostende

Bpost wil dit jaar 12.000m² aan nieuwe zonnepanelen installeren op zijn gebouwen. De eerste van de nieuwe zonnepanelenparken is geïnstalleerd in Oostende, op het dak van het distributiecentrum van Bpost, van waaruit dagelijks 6.000 pakjes de deur uit gaan. 

De installatie in Oostende is 2.300 vierkante meter groot, goed voor 614 zonnepanelen. ​Op zonnige momenten is de productie in Oostende groot genoeg om elk uur vijf elektrische bestelwagens op te laden van 0 naar 100%. Ook werd de laadcapaciteit van het distributiecentrum uitgebreid tot maar liefst 83 laadpalen voor de voertuigen van de postbodes.

Acht bijkomende installaties, waarvan drie in West-Vlaanderen

In de komende negen maanden wil Bpost nog acht nieuwe zonnepanelenparken voorzien. Deze zullen geplaatst worden op de distributiecentra in onder meer Ieper, Knokke en Tielt. Op die manier verwacht Bpost meer dan 12.000 vierkante meter aan bijkomende zonnepanelen te kunnen installeren, goed voor een extra CO2-besparing van 509 ton per jaar. 

​(Dronebeelden ‘Earth’)

Ben Storme

ben.storme@focus-wtv.be

Meest gelezen

Vermiste vrouw kortrijk
Nieuws

Lichaam van vermiste vrouw (35) gevonden in het water in de Leie: 'Geen tekenen van geweld'
Militaire basis Lombardsijde
Nieuws

Kazerne Lombardsijde wordt één van de grootste militaire kwartieren in West-Vlaanderen
Ongeval E403 laadbak Moorsele
Nieuws
Update

E403 in Moorsele weer vrij na ongeval van gisteren met vrachtwagen die aan brug hapert

Lees ook

Fietsers

West-Vlaanderen presenteert vernieuwd fietsnetwerk met uitkijkpunten en kunst
2026 03 21 091606 Heestert Willy Huys

Zonnig maar fris lenteweekend, later wisselvalliger
Beloega3
Update

KIJK. Beloega gespot aan onze kust: "Al van de jaren 80 geleden dat we het dier in onze wateren zagen"
Matthieu Bonne en minister Jo Brouns openen 'Week van het Water' met frisse duik in Dilsen-Stokkem

Matthieu Bonne en minister Jo Brouns openen 'Week van het Water' met frisse duik in Dilsen-Stokkem
Houtkanten

Minister Crevits investeert 640.000 euro in houtkanten
Stad Ieper wil betere communicatie na verwijderen meetsondes op Ieperleekanaal
Update

Stad Ieper wil betere communicatie met Vlaamse Milieumaatschappij na verwijderen meetsondes: "Wij wisten van niets"
