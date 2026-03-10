Kijk: Bpost plaatst 614 zonnepanelen op dak van distributiecentrum in Oostende
Bpost wil dit jaar 12.000m² aan nieuwe zonnepanelen installeren op zijn gebouwen. De eerste van de nieuwe zonnepanelenparken is geïnstalleerd in Oostende, op het dak van het distributiecentrum van Bpost, van waaruit dagelijks 6.000 pakjes de deur uit gaan.
De installatie in Oostende is 2.300 vierkante meter groot, goed voor 614 zonnepanelen. Op zonnige momenten is de productie in Oostende groot genoeg om elk uur vijf elektrische bestelwagens op te laden van 0 naar 100%. Ook werd de laadcapaciteit van het distributiecentrum uitgebreid tot maar liefst 83 laadpalen voor de voertuigen van de postbodes.
Acht bijkomende installaties, waarvan drie in West-Vlaanderen
In de komende negen maanden wil Bpost nog acht nieuwe zonnepanelenparken voorzien. Deze zullen geplaatst worden op de distributiecentra in onder meer Ieper, Knokke en Tielt. Op die manier verwacht Bpost meer dan 12.000 vierkante meter aan bijkomende zonnepanelen te kunnen installeren, goed voor een extra CO2-besparing van 509 ton per jaar.
(Dronebeelden ‘Earth’)