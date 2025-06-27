Raad van State verwerpt beroep van Siemens, werknemers Alstom Brugge houden adem in
De Raad van State heeft het beroep verworpen van treinbouwer Siemens Mobility, tegen de plannen van de NMBS om een bestelling van nieuwe treinstellen toe te wijzen aan CAF.
De Raad van State verwierp vrijdag de vordering tot schorsing die Siemens Mobility ingesteld had. Die was gericht tegen de beslissing van de NMBS om het Spaanse CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) aan te wijzen als voorkeurbieder bij de levering van honderden nieuwe treinstellen van het type AM30.
Het gaat om een uitspraak in de Nederlandstalige zaak bij de Raad van State. In een Franstalige zaak tekende Alstom, dat eveneens achter het net viste, beroep aan. Maar hier is er nog geen uitspraak.
De uitspraak is wel een eerste signaal voor de zaak van Alstom, want in beide zaken adviseerde de auditeur al om het beroep te verwerpen. Bij Alstom -het vroegere Bombardier- in Brugge vrezen ze voor het voortbestaan als het bedrijf definitief het treincontract niet binnenhaalt.