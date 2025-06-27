De Raad van State verwierp vrijdag de vordering tot schorsing die Siemens Mobility ingesteld had. Die was gericht tegen de beslissing van de NMBS om het Spaanse CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) aan te wijzen als voorkeurbieder bij de levering van honderden nieuwe treinstellen van het type AM30.

Het gaat om een uitspraak in de Nederlandstalige zaak bij de Raad van State. In een Franstalige zaak tekende Alstom, dat eveneens achter het net viste, beroep aan. Maar hier is er nog geen uitspraak.