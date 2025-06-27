27°C
Aanmelden
Nieuws
Brugge

Raad van Sta­te ver­werpt beroep van Sie­mens, werk­ne­mers Alstom Brug­ge hou­den adem in

Alstom brugge

De Raad van State heeft het beroep verworpen van treinbouwer Siemens Mobility, tegen de plannen van de NMBS om een bestelling van nieuwe treinstellen toe te wijzen aan CAF.

De Raad van State verwierp vrijdag de vordering tot schorsing die Siemens Mobility ingesteld had. Die was gericht tegen de beslissing van de NMBS om het Spaanse CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) aan te wijzen als voorkeurbieder bij de levering van honderden nieuwe treinstellen van het type AM30.

Het gaat om een uitspraak in de Nederlandstalige zaak bij de Raad van State. In een Franstalige zaak tekende Alstom, dat eveneens achter het net viste, beroep aan. Maar hier is er nog geen uitspraak.

Alstom Brugge 3
Nieuws

Tegenvaller voor Alstom Brugge: NMBS kiest toch voor Spaanse CAF ondanks goedkopere Belgische optie

De uitspraak is wel een eerste signaal voor de zaak van Alstom, want in beide zaken adviseerde de auditeur al om het beroep te verwerpen. Bij Alstom -het vroegere Bombardier- in Brugge vrezen ze voor het voortbestaan als het bedrijf definitief het treincontract niet binnenhaalt.

De redactie
Alstom Bombardier

Meest gelezen

Hulpdiensten ambulance 112
Nieuws

Elfjarige jongen ernstig gewond nadat hij wordt aangereden door een auto
Ongeval
Nieuws

Wagen meerdere keren over de kop, vrouw van 75 zwaargewond
Wily WOUTERS
Nieuws

Opsporingsbericht: Heeft U Willy Wouters uit Zedelgem gezien?

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Alstom Brugge 2025 07 23 120126 pxye

Auditeur Raad van State adviseert verwerping beroep van treinbouwer Alstom tegen NMBS-bestelling
Alstom Brugge 3

Alstom geeft strijd om NMBS-treinstellen nog niet op
Alstom Brugge 3

Werknemers Alstom Brugge leggen even het werk neer en vragen duidelijkheid aan directie
Alstom Brugge

Vakbonden spreken van "doodsteek" voor Alstom in Brugge
Alstom Brugge 3

Tegenvaller voor Alstom Brugge: NMBS kiest toch voor Spaanse CAF ondanks goedkopere Belgische optie
Trein 4

Alstom: Raad van Bestuur NMBS neemt vandaag nog geen beslissing
Aanmelden