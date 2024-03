Quentin Planckaert, Dienst veiligheid en Samenleven Menen: "Er was een oproep van Plan International en Safer Cities waarbij de eerste vijftien gemeentes gratis konden intekenen op het platform. We hebben kort op de bal gespeeld en zijn daar onmiddellijk op ingegaan. Het is dan de bedoeling om met alle relevante partners aan de slag te gaan met de hotspots die we gekregen hebben. Een voorbeeld daarvan is een opleiding omstaanderstraining voor de inwoners van de stad. Dit leert hen hoe te reageren wanneer zich ongewenst gedrag voordoet in de publieke of private ruimte."