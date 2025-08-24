De politie zal zowel zichtbaar als anoniem extra patrouilleren en indien nodig verdachte voertuigen of personen controleren. Ook interventieteams met motards, hondengeleiders en drones worden ingezet.

De focus ligt op buurten nabij invalswegen en autosnelwegen, waar rondtrekkende dadergroepen vaak toeslaan. “Het gaat meestal om bendes die in korte tijd meerdere inbraken plegen en daarna naar een andere regio trekken", zegt de politie.

