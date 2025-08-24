16°C
Poli­tie Kort­rijk start groot­scha­li­ge actie tegen woninginbraken

Met de start van de donkere maanden neemt politiezone VLAS (Kortrijk, Lendelede, Kuurne) extra maatregelen tegen woninginbraken. Zo zal de politie de komende weken extra controles uitvoeren in en rond inbraakgevoelige wijken van Kortrijk en deelgemeenten.

De politie zal zowel zichtbaar als anoniem extra patrouilleren en indien nodig verdachte voertuigen of personen controleren. Ook interventieteams met motards, hondengeleiders en drones worden ingezet.

De focus ligt op buurten nabij invalswegen en autosnelwegen, waar rondtrekkende dadergroepen vaak toeslaan. “Het gaat meestal om bendes die in korte tijd meerdere inbraken plegen en daarna naar een andere regio trekken", zegt de politie.

Mobiele camera’s als extra wapen

Naast de controles zet de politie ook mobiele veiligheidscamera’s in. Deze 360°-camera’s worden tijdelijk geplaatst in gevoelige straten, zoals in de Roggelaan (Kortrijk) en de Cannaertstraat (Marke). Ze dienen zowel als observatiemiddel als afschrikking voor inbrekers.

De lokale en federale recherche werken nauw samen met het parket en de naburige politiezones. Die uitwisseling van informatie leverde recent al resultaten op. “Vorige week werden twee verdachten opgepakt voor inbraken in Rollegem en Aalbeke en kort daarvoor nog twee in Heule”, zegt burgemeester Ruth Vandenberghe.

Drone politie kortrijk

Preventie

Naast acties blijft preventie belangrijk. De politie en stad Kortrijk zullen de komende weken inwoners deur-aan-deur preventietips geven. Via het lokale oproepnummer 1701 kunnen inwoners verdachte situaties melden.

De politie benadrukt ook het belang van sociale controle. “Buurtbewoners kennen hun straat het best. Een snelle melding kan veel voorkomen."

Enkele tips tegen inbraak

  • Sluit alle deuren, ramen en poorten af, ook bij korte afwezigheid.
  • Voorzie buitenverlichting met bewegingssensor.
  • Gebruik tijdschakelaars en laat gordijnen niet permanent dicht.
  • Leg waardevolle spullen uit het zicht en gebruik een kluis.
  • Laat geen reservesleutels buiten liggen.
  • Zorg voor een goed werkend alarm- of camerasysteem.
