Diefstal loopt uit de hand in Lendelede: slachtoffer meegesleurd met vluchtwagen
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In Lendelede is een man zwaargewond nadat hij inbrekers had betrapt in zijn bestelwagen, vanmorgen vroeg. Eén dader vluchtte te voet weg, de andere ging er vandoor met de auto.
Het slachtoffer klampte zich vast aan de auto, de dader sleurde hem een paar honderd meter mee. Hij probeerde hem los te schudden en eindigde uiteindelijk tegen een tuinmuurtje.
De bestuurder van de auto vluchtte te voet weg, het slachtoffer ligt zwaargewond in het ziekenhuis.
Redactie