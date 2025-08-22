13°C
Aanmelden
Nieuws
Oostende Brugge Oostkamp Kortrijk Waregem

Tot vijf jaar cel voor Roe­meen­se arbei­ders die sta­len op eigen werven

2017-11-02 00:00:00 - 5.000 euro aan werfmateriaal gestolen

Illustratiebeeld

De Brugse correctionele rechtbank heeft tot vijf jaar gevangenisstraf uitgesproken voor een reeks werfdiefstallen en woninginbraken. De Roemeense beklaagden hadden het meermaals gemunt op bouwwerven waar ze zelf aan de slag waren. Het openbaar ministerie had tot zeven jaar cel gevorderd.

Het onderzoek ging eind mei 2023 van start na een melding over de diefstal van werkmateriaal. Vijf Roemeense arbeiders konden aan de feiten gelinkt worden. Het gaat om mannen van 22 tot 37 jaar. In de Brugse woning die door hun opdrachtgever ter beschikking was gesteld, ontdekten de speurders de buit van een werfdiefstal in Oostende.

Ook woninginbraken

De beklaagden bleken in aanmerking te komen voor nog vijf dergelijke feiten van loondiefstal. Op werven waar ze zelf aan de slag waren, graaiden ze onder andere vijzen, plakband, douchekoppen, stopcontacten en kabels mee. Daarnaast kon het DNA van een van hen gelinkt worden aan een reeks woninginbraken in Oostkamp. De bende zou daarnaast meerdere fietsdiefstallen op haar kerfstok hebben, onder andere in Kortrijk en Waregem.

Schadevergoeding

In eerste instantie ontkenden de vijf Roemenen hun betrokkenheid, maar uiteindelijk legden ze gedeeltelijke bekentenissen af. Op 22 september kwamen de beklaagden niet opdagen op hun proces. In die omstandigheden vorderde het openbaar ministerie tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf.

Nu zijn de arbeiders veroordeeld, gaande van gevangenisstraffen van tien maanden tot vijf jaar. De burgerlijke partijen kregen in totaal ruim 350.000 euro schadevergoeding toegewezen.

Belga
Redactie
Diefstal Inbraken

Meest gelezen

Staking Clarebout
Nieuws

500 euro per persoon of meer: werknemers Clarebout Potatoes krijgen hun premie dan toch gestort
Drone boven Oostende
Nieuws

VIDEO: meerdere meldingen van een drone boven het centrum van Oostende
Bus Barcafansbrand
Nieuws

Bus die fans van Barcelona naar Jan Breydel moet brengen in brand gestoken op t Zand

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Woninginbraken

Politie Kortrijk start grootschalige actie tegen woninginbraken
2022-02-12 00:00:00 - Voor tienduizenden euro's aan werkmateriaal gestolen in Pittem

Twee verdachten van reeks diefstallen uit voertuigen op heterdaad betrapt
Oostende

Zes aanhoudingen na reeks inbraken in appartementen, ook in Oostende
Gouden munten illustratie

Arbeiders stelen pot goudstukken die ze ontdekken tijdens afbraakwerken: schuldig maar geen straf
Bouwvakker

Twee daders op heterdaad betrapt bij diefstal van materiaal op bouwwerf
Inbraak wervik
Update

Politie waarschuwt voor diefstallen uit ongesloten wagens voor de deur
Aanmelden