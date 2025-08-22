Tot vijf jaar cel voor Roemeense arbeiders die stalen op eigen werven
Illustratiebeeld
De Brugse correctionele rechtbank heeft tot vijf jaar gevangenisstraf uitgesproken voor een reeks werfdiefstallen en woninginbraken. De Roemeense beklaagden hadden het meermaals gemunt op bouwwerven waar ze zelf aan de slag waren. Het openbaar ministerie had tot zeven jaar cel gevorderd.
Het onderzoek ging eind mei 2023 van start na een melding over de diefstal van werkmateriaal. Vijf Roemeense arbeiders konden aan de feiten gelinkt worden. Het gaat om mannen van 22 tot 37 jaar. In de Brugse woning die door hun opdrachtgever ter beschikking was gesteld, ontdekten de speurders de buit van een werfdiefstal in Oostende.
Ook woninginbraken
De beklaagden bleken in aanmerking te komen voor nog vijf dergelijke feiten van loondiefstal. Op werven waar ze zelf aan de slag waren, graaiden ze onder andere vijzen, plakband, douchekoppen, stopcontacten en kabels mee. Daarnaast kon het DNA van een van hen gelinkt worden aan een reeks woninginbraken in Oostkamp. De bende zou daarnaast meerdere fietsdiefstallen op haar kerfstok hebben, onder andere in Kortrijk en Waregem.
Schadevergoeding
In eerste instantie ontkenden de vijf Roemenen hun betrokkenheid, maar uiteindelijk legden ze gedeeltelijke bekentenissen af. Op 22 september kwamen de beklaagden niet opdagen op hun proces. In die omstandigheden vorderde het openbaar ministerie tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf.
Nu zijn de arbeiders veroordeeld, gaande van gevangenisstraffen van tien maanden tot vijf jaar. De burgerlijke partijen kregen in totaal ruim 350.000 euro schadevergoeding toegewezen.