In eerste instantie ontkenden de vijf Roemenen hun betrokkenheid, maar uiteindelijk legden ze gedeeltelijke bekentenissen af. Op 22 september kwamen de beklaagden niet opdagen op hun proces. In die omstandigheden vorderde het openbaar ministerie tot zeven jaar effectieve gevangenisstraf.

Nu zijn de arbeiders veroordeeld, gaande van gevangenisstraffen van tien maanden tot vijf jaar. De burgerlijke partijen kregen in totaal ruim 350.000 euro schadevergoeding toegewezen.