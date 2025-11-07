Politie pakt man (47) op: verdacht van reeks inbraken in cafés, scholen en jeugdlokalen
In Kuurne is een man (47) opgepakt die verdacht wordt van een reeks inbraken en diefstallen in vooral cafés, scholen en jeugdlokalen. Dat laat de politiezone Vlas weten.
"Op woensdag 12 november kon de politiezone VLAS in Kuurne een man oppakken die verdacht wordt van een reeks inbraken in de regio", zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van Politiezone Vlas.
"De inbraken en diefstallen in vooral cafés, scholen en jeugdlokalen, werden heel recent gepleegd in zowel Kuurne als Lendelede. Het gaat om een reeks van minstens 6 feiten. Ook in Harelbeke waren er soortgelijke inbraken."
Op woensdagavond kon de verdachte opgepakt worden in Kuurne.
Het parket West-Vlaanderen werd ingelicht en vorderde een onderzoeksrechter. Op vrijdag 14 november werd de verdachte voorgeleid voor de onderzoeksrechter.
"Het verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de man ook verdacht wordt van nog recente inbraken of inbraakpogingen in de regio. De verdachte is 47 jaar, heeft de Belgische nationaliteit en is al bekend bij politie en justitie", zegt de politiewoordvoerder.
"Opsteker voor politie"
Burgemeester Francis Benoit: “Dankzij de gedrevenheid van onze interventie- en rechercheteams kon de verdachte van een hele reeks inbraken opgepakt worden. Voor zowel de politiemensen als de Kuurnenaren die slachtoffer werden is dit alvast een opsteker.
Ons politiekorps doet er steeds alles aan om zoveel mogelijk dossiers op te helderen en het aantal inbraken te doen dalen. De vele inspanningen hebben opnieuw geloond.”