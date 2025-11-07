"Op woensdag 12 november kon de politiezone VLAS in Kuurne een man oppakken die verdacht wordt van een reeks inbraken in de regio", zegt Thomas Detavernier, woordvoerder van Politiezone Vlas.

"De inbraken en diefstallen in vooral cafés, scholen en jeugdlokalen, werden heel recent gepleegd in zowel Kuurne als Lendelede. Het gaat om een reeks van minstens 6 feiten. Ook in Harelbeke waren er soortgelijke inbraken."

Op woensdagavond kon de verdachte opgepakt worden in Kuurne.

Het parket West-Vlaanderen werd ingelicht en vorderde een onderzoeksrechter. Op vrijdag 14 november werd de verdachte voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

"Het verder onderzoek zal moeten uitwijzen of de man ook verdacht wordt van nog recente inbraken of inbraakpogingen in de regio. De verdachte is 47 jaar, heeft de Belgische nationaliteit en is al bekend bij politie en justitie", zegt de politiewoordvoerder.