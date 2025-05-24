Voor Stad Kortrijk is veiligheid prioriteit, dat staat zo in het bestuursakkoord. Zeker bij de start van het nieuwe schooljaar is het opnieuw drukker aan het station van Kortrijk. "Dat betekent dat er een verhoogde politieaanwezigheid zal zijn hier in de stationsomgeving, ook in de weekends. De mobiele commandopost is er terug en de politie zal meer identiteitscontroles houden", legt burgemeester Ruth Vandenberghe uit.

