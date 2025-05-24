“Onveilig als vrouw alleen”: politie houdt opnieuw meer controles in stationsomgeving Kortrijk
Met een grootschalige controleactie aan het station wil Stad Kortrijk meteen haar bestuursakkoord in de praktijk omzetten. Daarin staat dat de stad kordaat wil optreden bij overlast op straat. Vanmiddag controleerden de politie en De Lijn voornamelijk op zwartrijden, drugs en verboden wapenbezit.
Voor Stad Kortrijk is veiligheid prioriteit, dat staat zo in het bestuursakkoord. Zeker bij de start van het nieuwe schooljaar is het opnieuw drukker aan het station van Kortrijk. "Dat betekent dat er een verhoogde politieaanwezigheid zal zijn hier in de stationsomgeving, ook in de weekends. De mobiele commandopost is er terug en de politie zal meer identiteitscontroles houden", legt burgemeester Ruth Vandenberghe uit.
Plaats- of busverbod
Vanmiddag werken de politie en De Lijn samen. Honden speuren naar drugs, de controleurs naar zwartrijders. De meeste busreizigers vinden die aanpak goed. "Ze zouden dat meer moeten doen. Veel mensen springen zonder geldig ticket of betaling op de bus", zegt busreiziger Omar Shekmohamadi.
Naast preventie hanteert Kortrijk vanaf nu ook een lik-op-stukbeleid waarbij amokmakers een plaats- of busverbod kunnen krijgen. "Overdag valt het mee, maar 's avonds vind ik het niet veilig om als vrouw alleen hier rond te wandelen", getuigt Tine.
Resultaten controleactie
Er werden in totaal 29 bussen met daarop 572 reizigers gecontroleerd. Alle reizigers werden gecontroleerd op hun vervoersbewijs, daarvan hadden er 31 geen geldig ticket. Er is tegen hen een proces-verbaal opgesteld. Bij de drugscontrole pikten de honden er 47 reizigers uit, zes van hen hadden effectief drugs op zak. Ook tegen die personen heeft de politie een PV opgemaakt.